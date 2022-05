Darts Zielwerfen im Duett: Turniernacht in Wormsdorf

Noch bis kurz vor Weihnachten fliegen in der Wormsdorfer DRK-Begegnungsstätte regelmäßig die Pfeile. Am kommenden Wochenende geht es wieder in Duos auf die Jagd nach Punkten und Doppel.