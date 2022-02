Warnung nach Sturm in Magdeburg: Bürger sollten Parkanlagen und Spielplätze meiden

Der Eigenbetrieb Stadtgarten bittet um Achtsamkeit und Vorsicht in den Parkanlagen. Erste Einschätzung der Schäden durch Orkan „Ylenia“

Magdeburg (vs) - Aufgrund des Sturms "Ylenia", der die Stadt am Donnerstag passierte, sind in den Parkanlagen und auf den Friedhöfen der Landeshauptstadt Magdeburg einige Bäume stark beschädigt oder entwurzelt worden. Der Eigenbetrieb Stadtgarten und die Friedhöfe Magdeburg bitten darum, die Park- und Grünanlagen, Spielplätze und Friedhöfe der Landeshauptstadt vorübergehend zu meiden.

Insgesamt 69 Bäume in Anlagen umgestürzt

Laut der Betreiber sind in den Park- und Grünanlagen einschließlich der Friedhöfe insgesamt 69 Bäume umgestürzt oder so sehr beschädigt worden, dass sie gefällt werden müssen. Mit bisher 15 Bäumen ist vor allem der Stadtpark Rotehorn betroffen, berichtet der Eigenbetrieb.

Die Mitarbeiter waren bisher vor allem auf den Spielplätzen, im Straßenbegleitgrün und auf den Friedhöfen im Einsatz, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. "Aufgrund der Tatsache, dass weitere Orkanböen erwartet werden, ist davon auszugehen, dass sich die Aufräumarbeiten voraussichtlich noch bis in die kommende Woche erstrecken", heißt es weiter.

Der Eigenbetrieb Stadtgarten bittet um Achtsamkeit und Vorsicht in den Parkanlagen, da Bäume noch umfallen oder Äste abbrechen können. "Ratsam ist es, die Anlagen zunächst zu meiden", empfehlen die Betreiber.