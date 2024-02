Was Hochwasser mit Tieren macht

Heyrothsberge - Mit der Öffnung des Pretziener Wehrs, gelegen zwischen Gommern und Schönebeck, zum Schutz Magdeburgs und Schönebecks vor den Wassermassen der Elbe, wurde die Flutung des Elbe-Umflutkanals eingeleitet (Volksstimme berichtete). So war es möglich, einen Teil des Wassers östlich an Magdeburg vorbeizuleiten und die Landeshauptstadt vor schwereren Hochwasserschäden zu bewahren. Betroffen durch die Flutung waren mit Heyrothsberge und Biederitz auch die Ortschaften der Gemeinde Biederitz. Hier war die Schweinebrücke zeitweise gesperrt, da die Umflutehle in Folge der Flutung über ihre Ufer trat.