Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in der Schillerstraße in Stendal. Die Polizei sperrte wegen einer möglichen Bedrohungslage die Wege ab, die Schule wurde aber nicht evakuiert.

Bedrohungslage in Berufsschule in Stendal? Großaufgebot der Polizei in der Schillerstraße

Einen Großeinsatz hat es an einer Berufsschule in Stendal gegeben.

Stendal/DUR. - Zu einer möglichen Bedrohungslage ist es am frühen Freigamorgen am Berufsschulzentrum (BSZ) in der Schillerstraße in Stendal gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat ein verdächtiger Anruf den Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei habe alle Zugangswege zum Zentrum abgesperrt, um ein Betreten der zur Schule gehörenden Gebäude zu verhindern. Zu dem Zeitpunkt befanden sich offenbar keine Schüler in der Einrichtung.

Alle Gebäude der Schule seien durchsucht und die Ernsthaftigkeit der Bedrohung geprüft worden, heißt es. Es habe abschließend keine Gefahrenlage festgestellt werden können.