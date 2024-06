Schon wieder geht eine Bombendrohung gegen das Berufsschulzentrum in Stendal ein. Die Polizei ist mit großem Aufgebot am Ort des Geschehens.

Erneut Bombendrohung gegen Berufsschule in Stendal

Kriminalität in Sachsen-Anhalt

Beide Zufahrtswege zum Berufsschulzentrum in Stendal wurden wegen einer Bombendrohung am Freitag von der Polizei gesperrt.

Stendal - Erneut versetzt eine Bombendrohung das Berufsschulzentrum Stendal in Alarm. Die Polizei ist seit 7.30 Uhr mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die zweite in drei Tagen. Was ist mit den Schülern und dem Lehrerkollegium?

Ihnen bleibt diesmal eine aufregende Räumung der Schule erspart. „In der Schule haben sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Schüler befunden“, informiert die Polizei Stendal. „Die Polizei sperrte vor Ort alle Zugangswege ab, sodass keine Personen Zutritt zu den Gebäuden erlangen konnten. Alle Gebäude der Schule wurden durchsucht und die Ernsthaftigkeit der Bedrohung geprüft“, heißt es.

Erst am Mittwoch war telefonisch eine Bombendrohung gegen die größte Schule im Kreis Stendal eingegangen. Auch diese Situation rief ein großes Polizeiaufgebot auf den Plan.