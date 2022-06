245 Staffeln sind im Wernigeröder Bürgerpark am Start

Der Wernigeröder Bürgertag ist am Mittwoch zum Schauplatz des siebten Harzer Firmenlaufs geworden. 1000 Männer und Frauen nahmen für ihre Unternehmen teil.

Die Läufer des Teams von Katronic AG & Co. KG aus Wernigerode haben sich als Tetrisbausteine verkleidet und zogen alle Blicke auf sich.

Wernigerode - Startpunkt zum siebten Harzer Firmenlauf im Wernigeröder Bürgerparks war die Zaunwiese. Von dort aus ging es für die 1000 Läufer vorbei an den Kunstbänken in Richtung Schafstall. Dann führte die Strecke sie entlang der Teiche, durch die Mineralienschlucht zurück auf die Zaunwiese zum Zielbereich. Dort wurden die Läufer von tosendem Beifall in Empfang genommen (die Volksstimme berichtete).