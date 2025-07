Vor 25 Jahren eröffnet, heute eine feste Größe im Harz: Die Harzlandhalle in Ilsenburg hat Stars empfangen, Krisen gemeistert und sich neu erfunden. Doch wie begann alles – und was erwartet Besucher zum Jubiläum?

25 Jahre Harzlandhalle: Welche Stars nach Helene Fischer zum Jubiläum in Ilsenburg auftreten

Ilsenburg. - Am 22. Juli 2000 - genau 25 Jahren - ist die Ilsenburger Harzlandhalle ihrer Bestimmung übergeben worden. Zuvor hatte der Stadtrat den Bau befürwortet, der im Jahr 1999 begann. Noch heute ist die Halle der größte überdachte Veranstaltungsort der Region und lockt jährlich mit vielen Konzerten, Messen, Shows und Märkten Publikum aus dem gesamten Harzbereich an. Parallel dazu haben sich schon Hunderte von Stars und Sternchen in der Halle präsentiert.