25 Jahre Pullman City im Harz: So feiert die Westernstadt Jubiläum

In Pullman City im Harz wird das 25-jährige Bestehen der Westernstadt gefeiert.

Hasselfelde. - In Pullman City steht im Juli ein ganz besonderes Jubiläum an: Die Westernstadt im Harz besteht seit mittlerweile 25 Jahren. Das nehmen die Betreiber zum Anlass, eine Geburtstagswoche in Hasselfelde zu feiern.