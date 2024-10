Die Geflügelzüchter aus dem Oberharz können auf eine inzwischen lange Vereinsgeschichte zurückblicken. Das Jubiläum soll mit einer Veranstaltung am Wochenende (2./3. November) gefeiert werden.

Geflügelzuchtverein in Stiege

Stiege. - Es ist eine lange Zeit, auf die der Rassegeflügelzuchtverein Stiege und Umgebung mittlerweile zurückblicken kann. Seit inzwischen 50 Jahren besteht der Verein in dem Oberharz-Ort nun schon. Das Jubiläum soll mit einer zweitägigen Veranstaltung gebührend gefeiert werden – und im Verein selbst steht in diesem Jahr noch eine Veränderung an.