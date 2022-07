75-Jahre Rockmusik - Insider Ulrich Hardam blickt auf Wernigerodes wilde Jahre zurück

Wernigerode ist eine Musikstadt – und zwar nicht nur eine Stadt der Chöre. In den letzten 75 Jahren gab es unzählige Rockbands. Musiker Hardam hat die Corona-Pause genutzt, um ein Buch über Wernigerodes wilde Jahre zu schreiben.

Wernigerode - „Solange auch nur einer den Gitarrenkoffer öffnet und zwei Leute neugierig hinschauen, ist noch nichts verloren", sagt einer, der es wissen muss. Ulrich Hardam ist seit über 50 Jahren Teil der Wernigeröder Musikgeschichte, spielte und sang als Freizeitmusiker in etlichen Bands. 2020 aber schlossen sich die Gitarrenkoffer für ihn und die anderen Musikerkollegen. Die Corona-Pandemie ließ die Musik vielerorts verstummen – auch in Wernigerode. „Für die Musikszene war das eine Zäsur“, sagt Hardam. Eine Pause, die der 68-Jährige für sich nutze, um zu recherchieren, um zurückzublicken in Wernigerodes wilde Vergangenheit - auf die Livemusik der letzten 75 Jahre.