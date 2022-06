Abschied vom Ordnungsamt Oberharz nach mehr als 30 Jahren

Roland Krebs hat viele Jahre für die öffentliche Ordnung und anderes Verantwortung getragen. Nun geht der Amtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken in den Ruhestand.

Elbingerode - Die Hefter auf dem Schreibtisch werden weniger, die Aktenordner in den Regalen auch. „Ich bin dabei, aufzuräumen“, sagt Roland Krebs und sieht sich in seinem Büro um. In mehr als 30 Jahren hat sich einiges angesammelt. Nun heißt es Abschied nehmen: Der Ordnungsamtsleiter der Stadt Oberharz am Brocken geht in den Ruhestand. Über seine Aufgabe sagt er: „Es war immer eine Herausforderung.“