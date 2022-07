Alarm in der Konzertkirche Liebfrauen in Wernigerode

In der Konzertkirche Liebfrauen in Wernigerode löste eine Brandmeldeanlage aus: Der Feuerwehreinsatz sorgte in der Innenstadt für Verkehrsbehinderungen

Wernigerode - Die ausgelöste Brandmeldeanlage in der Liebfrauen-Konzertkirche in Wernigerode hat am Montagabend für einen größeren Einsatz der Feuerwehr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Wernigeröder Innenstadt gesorgt. Laut Stadtwehrleiter Marco Söchting hatte gegen 19.30 Uhr ein Brandmelder ausgelöst. 24 Kameraden eilten daraufhin mit sechs Fahrzeugen in die Burgstraße.