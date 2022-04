Kinofilm Alfons Zitterbackes Abenteuer an der Teufelsmauer

Am Hamburger Wappen in Timmenrode sind die Harzer Dreharbeiten für einen Kinderfilm beendet worden. Der zweite und prominent besetzte Teil von „Alfons Zitterbacke“ soll im Sommer nächsten Jahres in die Kinos kommen.