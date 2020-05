Im Landkreis Harz wurde ein Mann gleich zweimal alkoholisiert am Steuer eines Autos angehalten.

Oberharz am Brocken (vs) l Am Donnerstag (7. Mai) wurde ein 64-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Oberharz am Brocken gleich zweimal fahrend unter Alkohol angetroffen. Gegen 10.30 Uhr wurde der Mann auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Elend von der Polizei kontrolliert. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle Alkohol in der Atemluft des Fahrers eines Toyota wahr.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Daraufhin wurde im Krankenhaus in Wernigerode eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Führens eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge Alkohols eingeleitet.

Durch Zeugenhinweise wurde bekannt, dass der Mann wenig Einsicht nach der ersten Alkoholfahrt an diesem Tag zeigte. So wurde er gegen 12.40 Uhr erneut fahrend gesehen. Die hinzugerufene Polizei stellte nunmehr einen Atemalkohol bei dem Mann von 1,63 Promille fest.

Eine erneute Blutprobenentnahme war erforderlich. Gegen den Mann wurde nunmehr ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.