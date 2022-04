Alles Bio: Von der Apfel-Plantage in den eigenen Hofladen

Die frische Ernte auf der Apfelplantage von Kristin und Matthias Kühlmann in Blankenburg ist eine ganz besondere: Ihre Früchte dürfen sich nun offiziell Bio-Äpfel nennen. Ihre Typisch-Harz-Produkte werden demnächst sogar im neuen Hofladen in Wienrode angeboten, wo in einer ausgebauten Scheune auch ein Seminarraum entsteht.

Auf 15 Hektar bauen Kristin und Matthias Kühlmann am Helsunger Krug in Blankenburg Bio-Äpfel an. Diese werden auch zu Most und Fruchtaufstrichen verarbeitet.

Wienrode - Die Bäume auf der riesigen Apfelplantage am Helsunger Krug in Blankenburg haben Kristin und Matthias Kühlmann schon vom ersten Tag an ohne Chemie behandelt. Jetzt haben sie es aber schwarz auf weiß, dass sie ihre Äpfel als Bio-Obst anbieten dürfen. „Wir sind nun bio- zertifiziert“, freuen sich die Wienröder, dass sie nach drei Jahren endlich das begehrte Siegel für ihre Äpfel bekommen haben. Seit sie im Jahr 2018 die 15 Hektar große Plantage am Helsungen Krug übernommen haben, unterzogen sie sich dem langwierigen Kontrollverfahren der Öko-Kontrollstelle „Grünstempel“. Dazu gehören nicht nur die jährlichen Besichtigungen des Familienbetriebes, sondern auch die Kontrollen der Betriebsunterlagen. „Alles wird auf Herz und Nieren geprüft“, so die beiden Obstbauern, die nach den beiden sehr trockenen Sommern mit durchwachsenem Ertrag nun wieder eine gute Apfelernte einfahren konnten, wie sie berichten.