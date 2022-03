Alte Obstsorten aus dem Harz für Börneckes einst schönste Kirschenallee

Eine riesige Streuobstwiese in Börnecke wird aktuell mit historischen Sorten ergänzt und weiter von Widlwuchs und Windbruch befreit. Nächstes Jahr soll ein weiterer Abschnitt des dortigen Wanderweges ausgebessert werden.

Börnecke - Kreischten in Mai noch die Motorsägen am Börnecker Seeberg auf, sind in diesen Tagen meist nur noch dumpfe Hammerschläge zur hören. Ein ehrgeiziges Projekt wird fortgesetzt.