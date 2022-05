Alte Waldmühle: Technischer Defekt hat Feuer in Ferienanlage in Wernigerode ausgelöst

Wernigerode - Ein technischer Defekt an einem Verteilerkasten hat am Mittwoch (11. August) den Brand auf dem Gelände des Hotels und Campingplatzes „Alte Waldmühle“ in Wernigerode ausgelöst. Das sei das Ergebnis der Brandursachenermittlung, so Uwe Becker, Sprecher des Polizeireviers Harz, auf Volksstimme-Nachfrage. Die Experten der Polizei hatten den Brandort am Donnerstag untersucht. Zur Schadenshöhe würden allerdings bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen, so Becker weiter.