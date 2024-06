Ein Abbenröder will der im Familienbesitz befindlichen Wassermühle am Rand des Nordharz-Dorfes wieder neues Leben einhauchen. Der Weg dahin ist aber lang und mühselig.

Alte Wassermühle im Nordharz: Familie will ihr Zuhause vor dem Verfall retten

Martin Zimmermann will mit seiner Lebensgefährtin Silvia Künast und Sohn Matteo die Mühle Zimmermann im Nordharz-Dorf Abbenrode wieder beleben.

Abbenrode. - Familie Zimmermann ist seit Generationen im Besitz der Mühle am Ortsrand von Abbenrode, die ihren Namen trägt. Sie war einst als Wassermühle in Betrieb, heute ist sie noch als Gebäude erhalten. Allerdings ist unübersehbar, dass der Zahn an ihr genagt hat.