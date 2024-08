Das Köhlerfest am Hasselfelder Stemberghaus hat Einblicke in die harte Arbeit der Köhler gegeben. Dabei wurde auch wieder traditionell der Meiler angezündet.

Hasselfelde. - In Hasselfelde schwelt der Meiler wieder. In diesem Jahr gab es ein Jubiläum: Das Köhlerfest am Stemberghaus wurde zum 30. Mal gefeiert. Erinnert wird damit an eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit. In der Köhlerei werden auch heute noch besondere Produkte hergestellt.