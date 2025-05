In Wernigerode verschwinden immer mehr Altkleider-Container – auch das Deutsche Rote Kreuz zieht den Großteil seiner Sammelbehälter ab. Was das für Nutzer bedeutet und warum ein Container trotz Abmeldung noch steht.

Altkleider-Chaos in Wernigerode: DRK zieht Container ab – Anwohner ratlos

Was wird aus diesem Altkleider-Container im Wernigeröder Wohnviertel Stadtfeld?

Wernigerode. - Viele Anbieter von Altkleider-Containern im Harz ziehen sich zurück, was teils zu Müllbergen führt. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat mehr als die Hälfte seiner Sammelbehälter in Wernigerode abgemeldet - doch einer, der gar nicht mehr da sein sollte, steht weiter in einem Wohngebiet. Nachbarn rätseln, ob sie noch gebrauchte Sachen einwerfen können.