Altstadtfest: Wernigerode wird zur Partymeile mit Ibiza-Flair

Einen Flug nach Ibiza oder eine Fahrt zum Münchener Oktoberfest können sich Wernigeröder sparren – ein Hauch von beidem kommt am Wochenende in die Harz-Stadt. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird wieder zum Altstadtfest eingeladen.

Fahrgeschäfte, Bühnenprogramm und Überraschungen für Kinder werden am kommenden Wochenende beim Altstadtfest in Wernigerode geboten - wie zuletzt 2019.

Wernigerode - Ibiza – Harzer, die Lust auf die spanische Party-Insel haben, kommen nicht drumherum, die Koffer zu packen und am Flughafen Schlange zu stehen. Eigentlich. Am Samstag (13. August) soll das Ibiza-Gefühl in Wernigerode aufkommen – beim Altstadtfest.