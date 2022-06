Am Landschulheim Grovesmühle im Harz wird angebaut

Am Landschulheim Groversmühle in Veckenstedt wird derzeit intensiv gebaut. Sind die Vorhaben umgesetzt, wird das für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter Folgen haben.

Veckenstedt (nhm) - Das Landschulheim Grovemühle hat sich kurz vor den Sommerferien in eine Großbaustelle verwandelt. Entlang der Zufahrt zur Schule wird ein neues Schulgebäude mit neuen Klassenräumen errichtet und soll nach Angaben von Grovesmühle-Geschäftsführer Olaf Bien zum Beginn des neuen Schuljahres fertig werden. „Der letzte Stand ist so, dass am ersten Schultag am 29. August die Räume nutzbar sein sollen. Nur im Außenbereich soll dann noch weiter gearbeitet werden“ sagt Bien, der gemeinsam mit Ehrengästen am 2. September die offizielle Eröffnung feiern will. Bien erklärte auf Volksstimme-Anfrage, dass die Baukosten dank rechtzeitiger Reaktionen aller Beteiligten im Rahmen der anfangs veranschlagten Gesamtkosten von 2,4 Millionen Euro liegen werden.