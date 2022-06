An Grundschule Benneckenstein fehlt weiter eine Lehrerin

Für die Grundschule Benneckenstein ist noch keine Vertretung in Sicht. Kritik am Unterricht weist die Schule zurück. Eine Arbeitsgruppe für Bildung soll entstehen.

Benneckenstein - Die Grundschule in Benneckenstein bereitet Kommunalpolitikern und Vertretern der Stadtverwaltung weiter Sorgen. „Wir müssen etwas tun“, sagte Susann Thielecke, Vorsitzende des Sozialausschusses, jüngst im Stadtrat. Der Grund: Personalmangel und Kritik von Eltern, dass zu wenig Unterricht stattfinde. Dieser Vorwurf sei jedoch unbegründet, hieß es am Mittwoch bei einer Runde im Rathaus, in der alle Beteiligten mit am Tisch saßen.