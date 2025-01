Körperverletzung und Sachbeschädigung Angriff auf dem Brocken: Unbekannter attackiert Wernigeröder Fotografen Matthias Bein

Während er auf dem Brocken arbeitete, ist der Wernigeröder Fotograf Matthias Bein von einem Unbekannten angegriffen worden. Was genau passiert ist und was die Polizei in diesem Fall bereits ermitteln konnte.