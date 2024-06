Nach der Änderung des Straßennamens gibt es neuen Ärger in der Han-nah-Arendt-Straße in Wernigerode. Es geht um den Ausbau der Straße.

Arbeiten stoppen nach der Hälfte: Halbe Straße in Wernigerode bei Ausbau vergessen?

Ein Teil der Hannah-Arendt-Straße in Wernigerode wurde ausgebaut, der restliche Teil bleibt vorerst unbefestigt.

Wernigerode. - Die Anwohner in Wernigerodes Hannah-Arendt-Straße haben gleich doppelt Grund zum Ärger. Zum einen müssen sie sich an den neuen Straßennamen gewöhnen. Der obere Arm der Heinrich-Straße wurde vor kurzem umbenannt. Zum anderen stören sie sich an dem schlechten Zustand der Straße.