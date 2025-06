Wernigerode. - Einst stand bei Wernigerode ein prächtiges Kloster. In den Wirren des Bauernkrieges wurde es 1525 zerstört, die Mönche flüchteten. Himmelpforte und seine Geschichte gerieten in Vergessenheit. Seit 2023 haben Archäologen das verschwundene Kloster im Visier. In wenigen Wochen rücken sie das dritte Mal für umfangreiche Grabungen im Wald von Hasserode an. Um weitere Schätze zu heben.

