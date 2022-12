Ärger über Baupläne für Bolzplatz in Elbingerode kocht hoch

Einwohner machen im Bau- und Ordnungsausschuss ihrem Unmut über die Baupläne an der Ernst-Thälmann-Straße in Elbingerode Luft und fordern ein Umdenken der Politik.

Elbingerode - So viel Besuch haben die Mitglieder des Bau- und Ordnungsausschusses im Oberharz selten. Bei der Sitzung am Dienstagabend im Haus Bodfeld in Elbingerode war kaum ein Gästeplatz frei geblieben. Der Grund: Zahlreiche Einwohner wollten ihren Unmut über die Baupläne für den Bolzplatz an der Elbingeröder Ernst-Thälmann-Straße kundtun.