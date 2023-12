Die Alte Waldmühle in Wernigerode schließt Ende Dezember, das verkünden Pächterin Martina Both und Besitzer Henning Schott.

Wernigerode. - Die Öffnungszeiten hat Martina Both schon so weit wie möglich heruntergeschraubt. Nur, wer reserviert hat, kommt jetzt in die Alte Waldmühle in Wernigerode. Wenn die letzten Gäste der Silvesterfeier durch die Tür gegangen sind, schließt sie das Restaurant. Für immer.