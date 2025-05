Aufkleber an Verkehrsschildern, Laternen und Schaukästen prägen in manchen Gegenden der Stadt Oberharz am Brocken das Ortsbild. Welche Motive besonders beliebt sind und wieso die Sticker hohe Kosten für die Stadt verursachen.

So einige Ampelmasten und Laternen sind im Oberharz mit Aufklebern bedeckt, wie hier in Elbingerode an der Wasserstraße.

Oberharz am Brocken. - Es ist ein Bild, das in vielen und vor allem größeren Städten fast schon „dazugehört“: Zugeklebte Verkehrsschilder, Sticker an Laternen und an Fensterscheiben. Doch auch in kleineren Orten nehmen die Aufkleber im Straßenbild zu, wie Beispiele aus dem Oberharz zeigen.