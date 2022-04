Ausstellung im Diakonissen-Mutterhaus Elbingerode zeigt Fundstücke

In der Galerie des Diakonissen-Mutterhauses in Elbingerode zeigt Künstler Thomas Sitte, wie man Fundstücken ein neues Leben einhauchen kann.

Elbingerode - Statt wallendem Gewand trägt der Engel Dosenblech. Ein zerknautschter Cola-Behälter umhüllt den Körper, der im Dom zu Güstrow schwebt, in der Montage zeigt er das Gesicht der Bildhauerin Käthe Kollwitz. Was der Künstler Thomas Sitte im Diakonissen-Mutterhaus in Elbingerode zeigt, mag den einen verwirren, den anderen zum Nachdenken bringen. „Fundort Leben – Texte und Objekte in Flächen und Raum“ heißt die Ausstellung, die am Ostersamstag eröffnet worden ist.