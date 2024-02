Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode. - Es ist so ziemlich die schlimmste Vorstellung eines Autobesitzers: Man wähnt sein teures Fahrzeug über Nacht sicher abgestellt auf einem Grundstück – und am nächsten Morgen ist es weg. So ist es in der Nacht zum Dienstag (20. Februar) in Wernigerode passiert. Ein am Montag im Charlottenring abgestellter grünfarbener Hyundai Ionic 5 im Wert von rund 37.000 Euro war am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Laut Polizei nutzten die Täter ganz offensichtlich eine Lücke im elektronischen Schlüsselsystem für das Elektromobil.