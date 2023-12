Lust zum Plätzchenbacken, aber kein Rezept in Reichweite? Kein Problem: Bäckermeister Kieran Schneider aus Ilsenburg empfiehlt Vanillekipferl. Und so funktioniert's.

Kieran Schneider in seiner Backstube in Ilsenburg.

Ilsenburg - Für die Vanillekipferl von Kieran Schneider braucht man: − 175 Gramm Butter− 75 Gramm Zucker− eine Prise Vanille (Aroma, Pulver oder frisch) und− eine Prise Salz.Alles zusammen glatt rühren, bis alle Zutaten vermengt sind.

Außerdem nehme man− 50 Gramm Haselnussgrieß− 50 Gramm Mandelgrieß und− 200 Gramm Mehl Type 405.

Die Zutaten nach und nach unter die glatt gerührte Masse kneten, bis ein Keksteig entsteht.

Kieran Schneider, Chef der Traditionsbäckerei Kelber in Ilsenburg, verrät das Rezept für seine Vanillekipferl. Foto: Katrin Schröder

Den Teig zu einer länglichen Rolle (Durchmesser ungefähr so dick wie eine Ein-Euro-Münze) formen und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag kleine, runde Plätzchen abteilen (fingerdick) und mit der Hand länglich rollen.

Danach im Ofen bei circa 200 Grad goldbraun abbacken.

Nach dem Backen die Kipferl so schnell wie möglich in Vanillezucker wälzen. Fertig!