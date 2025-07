Endlich! Für Samstag, 19. Juli, meldet sich der Sommer zurück. Wer dann gleich Abkühlung sucht, wird in einem der Freibäder im Oberharz fündig. Was sie zu bieten haben und wann sich der Besuch besonders lohnt.

Stadt Oberharz am Brocken. - Nach den extremen heißen Tagen legt der Sommer eine Pause ein. Doch zumindest am Samstag, 19. Juli, will er sich mit Temperaturen weit über der 20-Grad-Celsius-Marke zurückmelden – so zumindest die Wettervorhersage. Das weckt bei vielen gleich die Lust, einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. Gelegenheit dazu bieten die Freibäder der Stadt Oberharz am Brocken.