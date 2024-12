Der Traum vom Eigenheim kann ab sofort in Wernigerode wahr werden. Am westlichen Stadtrand ist ein neues Baugebiet erschlossen worden. Wie viel die Grundstücke kosten sollen und warum die Siedlung nicht nur für potenzielle Häuslebauer eine gute Nachricht ist.

Bauland für Familien: In Wernigerode entsteht ein neues Wohngebiet

Jenny und Darius Wendland wollen für sich und ihre Kinder ein Eigenheim in Wernigerode bauen. Sie haben sich eines der Grundstücke am Ziegenbergblick reserviert.

Wernigerode - Noch braucht es ein wenig Fantasie, um es sich vorstellen zu können. Dort, wo die aufgewühlte Erde Spuren von Baufahrzeugen aufweist, werkeln bald Wernigeröder in ihren Blumenbeeten, testen Kinder ihre neuen Spielgeräte, verpassen Häuslebauer ihrem Haus den letzten Schliff. Am westlichen Stadtrand, direkt am Wald, entsteht die Wohnsiedlung „Ziegenbergblick“. Die ersten Spatenstiche lassen nicht mehr lange auf sich warten.