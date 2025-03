17 Bäume säumten das Grundstück am Veckenstedter Weg in Wernigerode - auf dem demnächst fünf neue Wohnhäuser entstehen sollen. Deren Fällung sorgt für Kritik. Wie der Bauherr darauf reagiert.

Hier sollen neue Wohnhäuser entstehen - auf der Freifläche am Veckenstedter Weg in Wernigerode wurden deshalb Bäume gefällt.

Wernigerode. - Am Veckenstedter Weg in Wernigerode sollen fünf neue Wohnhäuser mit 34 teils barrierefreien Wohnungen entstehen. In Vorbereitung für das 13,9 Millionen Euro teure Bauprojekt sind vor Kurzem ein Großteil der Bäume auf dem noch brachliegenden Gelände gekappt worden - was für Verwunderung und Entsetzen in der Nachbarschaft gesorgt hat.