Entsetzen über Baumfällungen im Wald bei Wernigerode: Was dahinter steckt

Wernigerode. - Was sie zuletzt auf ihren Spaziergängen nahe des Klosters Himmelpforte beobachtet hat, schockiert eine Wernigeröderin: „Überall sieht man gefällte Bäume und breite, schlammige Schneisen, die weit in den Wald hineinführen.“ Dieser noch halbwegs intakte Mischwald mit vielen Buchen falle nun Harvestern zum Opfer, fürchtet die Frau (Name der Redaktion bekannt). Bekannte, denen sie Fotos davon gezeigt habe, seien ebenfalls entsetzt.