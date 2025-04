Harzmuseum Klint 10 Nächste Millionen-Baustelle für Wernigerode: Prächtigem Fachwerkbau faulen die Holzbalken weg

Nassfäulepilze und Insekten haben dem Fachwerkbau am Klint in Wernigerode heftig zugesetzt. So heftig, dass eine kostspielige Sanierung des Gebäudes, das Harzmuseum und Bibliothek der Harzstadt beherbergt, unumgänglich ist.