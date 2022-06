Baustelle in Wernigerode sorgt für Verwirrung bei Autofahrern

Zwei Baustellen in Wernigerode verwirren Autofahrer: Die Anschlussstelle „Mitte“ der Autobahn 36 und die Benzingeröder Chaussee. So kommen sie trotzdem nach Blankenburg.

Eine Ampel regelt den Verkehr bislang einspurig auf der Benzingeröder Chaussee in Wernigerode an der Baustelle für das Wohngebiet „Im Bodengarten“.

Wernigerode - Autofahrer, die von Wernigerode nach Blankenburg wollen, haben es am Mittwoch (8.Dezember) nicht leicht: Die Auffahrt „Wernigerode-Mitte“ auf die Autobahn 36 in Richtung Osten ist noch bis Donnerstag (9. Dezember) wegen Kabelarbeiten dicht. Hinzu kommt am Mittwoch die Vollsperrung der Benzingeröder Chaussee. „Sie sollte aber am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr wieder aufgehoben werden“, heißt es von der Scheffer Rohrleitungsbau GmbH auf Volksstimme-Anfrage.