Baustelle mitten in Wernigerode: Wann wichtige Straße wieder freigegeben wird

Die Westerntor-Kreuzung ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Wernigerode.

Wernigerode. - Rund um die Westerntor-Kreuzung in Wernigerode gibt es immer wieder Staus - trotz einer neuen Ampelanlage, die mit Sensoren und Tastern auf Verkehrsströme reagiert. Demnächst dürfte Entspannung am Nadelöhr nahe der Innenstadt eintreten, wenn eine Baustelle ganz in der Nähe beendet ist.