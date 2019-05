Im Bereich der Baustelle der unteren Breiten Straße wird es verstärkt Verkehrskontrollen für Radfahrer geben. Foto: Stadt Wernigerode

„Radfahrer absteigen“ heißt es an der Baustelle in der Breiten Straße in Wernigerode. Künftig soll es verstärkt Kontrollen geben.

Wernigerode l Seit 20. Mai wird der dritte Bauabschnitt der unteren Breiten Straße saniert. Der betreffende Abschnitt ist für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren, letztere werden jedoch mit Hinweisschildern aufgefordert, ihr Rad durch den betroffenen Abschnitt zu schieben. Der Bauabschnitt zwischen der Großen Schenkstraße und der Johannisstraße ist etwa 75 Meter lang. Zuzüglich der Absperrungen ergibt sich eine Länge von etwa 130 Metern, die zu Fuß passiert werden muss. Allerdings ziehen es zahlreiche Pedalritter vor, die Baustelle zu durchradeln, statt sie zu durchlaufen. Grund genug für Polizei und Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes für eine Verkehrskontrolle, da Radfahrer, die nicht absteigen, eine potenzielle Gefahrenquelle für die Fußgänger darstellen. Verwarnungen Die Kontrolle ergab, dass nicht eben wenige Radfahrer den Hinweis ignorieren. Allein am Dienstag sprach die Polizei in der Zeit von 9.15 bi 10.15 Uhr 20 Verwarnungen an Radfahrer aus, die auf dem Gehweg entlangradelten. Und zu diesem Zeitpunkt sei nicht wirklich viel los gewesen auf der Straße, resümiert eine Sprecherin der Stadt Wernigerode. Stadt und Polizei appellieren an die Radfahrer und rufen zu Vorsicht und Rücksichtnahme auf. „Radfahren im Bereich der Baustelle ist verboten. Alle Radfahrer sind angehalten auf dem Gehweg ihre Fahrräder zu schieben oder die angrenzenden Nebenstraßen und Querstraßen zu nutzen“ stellt Anja Münzberg vom Ordnungsamtder Stadt klar. Ein Polizeisprecher ergänzt: „Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass das Radfahren auf dem Gehweg eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer Geldbuße ab zehn Euro geahndet werden kann.“ Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wird es verstärkt Verkehrskontrollen in diesem Bereich geben, kündigen Stadt und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung an. Ende im November Im dritten Bauabschnitt sollen die Straße ausgebaut und die Gehwege verbreitert werden. Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode erneuert Schmutz- und Regenwasserkanalisation, die Stadtwerke das Trinkwasser-, das Erdgas- und das Stromnetz, zudem werden die Hausanschlüsse saniert. In die Zuständigkeit der Stadt Wernigerode fallen Ausbau der Gehwege. Für die Freigabe der Straße zum Weihnachtsmarkt soll sie zuächst provisorisch mit Asphalt befestigt werden. Geplant ist auch die Sanierung der Straßenbeleuchtung, des Weiteren sollen Leerrohre für Datenleitungen verlegt werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum 15. November abgeschlossen sein. Bürger und Anlieger, die Fragen zum Baugeschehen haben, können sich ab sofort jeweils dienstags ab 11 Uhr direkt an die Bauleitung wenden. Ansprechpartner stehen dann im Baustellenbüro auf dem Hof Breite Straße 84 für Auskünfte, Hinweise und Fragen rund um den Ausbau der unteren Breiten Straße zur Verfügung.

