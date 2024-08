In Wernigerode werden in Kürze gleich zwei wichtige Verkehrsknotenpunkte zur Baustelle. Autofahrer müssen mit verschiedenen Einschränkungen rechnen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Baustellen an Westerntor und Altstadtkreisel in Wernigerode: Was die Autofahrer erwartet

Wernigerode. - In wenigen Tagen ist es so weit: Dann wird die vielbefahrene Westerntor-Kreuzung i zur Baustelle. Gebaut werden soll bei fließendem Verkehr, was eine Herausforderung für die Bauleute und für Autofahrer in Wernigerode wird. Auch im Altstadtkreisel soll in Kürze gebaut werden. Für wann konkret die Arbeiten angesetzt sind, war bislang offen.