Seit vielen Jahren gehört der Töpfermarkt zu den beliebtesten Veranstaltungen in Wernigerode. Nun aber zieht er in die Nachbarstadt um.

Wernigerode. - Das Aus des Töpfermarktes in Wernigerode sorgt für Empörung. Die 34. Auflage der Traditionsveranstaltung findet am 11. und 12. Mai erstmals nicht in Wernigerode, sondern in Quedlinburg statt.