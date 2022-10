Bergstraße in Benneckenstein bleibt länger Baustelle

In der Bergstraße in Benneckenstein wird über das Jahresende hinaus gebaut. Für die Verlängerung der Sanierung gibt es mehrere Gründe, berichten die Bauherren.

Die Bauarbeiten an der Bergstraße in Benneckenstein sollen noch bis zum Frühjahr 2023 dauern.

Benneckenstein - Was lange währt, dauert manchmal noch länger: So könnte man den aktuellen Stand in Sachen Bergstraße in Benneckenstein zusammenfassen. Auf Volksstimme-Nachfrage bestätigte Michael Schanz, Regionalleiter West der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), was zuvor im Bauausschuss der Stadt Oberharz Thema war: Zum Jahresende ist noch nicht Schluss mit der Sanierung.