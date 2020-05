Unbekannte sind in das Domizil der Bergwacht Wernigerode eingebrochen. Die Beute ist gering, der Schaden hoch.

Wernigerode l Schock für die Bergwacht in Wernigerode: Unbekannte sind in Hütte der Bergretter im Thumkuhlental eingebrochen und haben mehrere Räume verwüstet. Wann genau die Täter zuschlugen, ist nicht ganz klar. Entdeckt wurde der Einbruch erst am Montag. „Ein Wanderer hat uns informiert“, berichtet Wernigerodes Bergwachtchef Holger Müller.

Die Einbrecher hätten gleich mehrere Anläufe gebraucht, um in die Hütte einzudringen. „So haben wir es rekonstruiert.“ Zuerst hätten sie die Hintertür aufgebrochen und seien in den Stall gelangt. Dort scheiterten sie aber an der Brandschutztür, die zu den Räumlichkeiten der Bergwacht führt. Dann versuchten sie es durch die Vordertür. Ebenfalls erfolglos, denn die Tür ist gegen Einbruch gesichert.

Mehrere Versuche

Den Tätern gelang es schließlich, die Fensterläden des Erste-Hilfe-Raums aufzubrechen. „Sie haben unsere Räume durchwühlt, aber kaum etwas mitgenommen“, sagt Holger Müller. Lediglich einige LED-Laternen, etwas Kleingeld und einen Messerblock ließen die Diebe mitgehen. Der Schaden am Gebäude sei deutlich höher. „Es hat mehrere schwere Türen erwischt. Dazu kommen die Arbeitsstunden.“ Müller geht von insgesamt etwa 10 000 Euro Sachschaden aus. Die Polizei nennt ihrerseits eine Schadenssumme von mehr als 5000 Euro.

Bilder Durch das Fenster gelangten die Einbrecher schließlich in die Hütte der Wernigeröder Bergwacht. Foto: Bergwacht Wernigerode



Wie Nadine Sünnemann vom Polizeirevier Harz weiter informiert, seien im Gebäude Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet werden. Zudem sei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen worden.

Streit

Für die Retter der Bergwacht Wernigerode ist der Einbruch ein weiterer Rückschlag. Seit Jahren streiten sie mit dem Fürstenhaus Stolberg-Wernigerode um die Hütte im Thumkuhlental. Das Fürstenhaus ist Besitzer des Waldgrundstückes, in dem das Vereinsdomizil steht. „Wir haben kein Wegerecht“, sagt Müller. Deshalb und weil die Corona-Beschränkungen jegliche Vereinsaktivitäten ausgeschlossen hatten, war die Hütte, die die Mitglieder in den 1980er Jahren in vielen Wochenendeinsätzen selbst gebaut hatten, zuletzt verwaist. „Wir waren in letzter Zeit überhaupt nicht mehr da.“ Das habe man dem Grundstück ansehen können, was möglicherweise die Diebe angelockt haben könnte.

„Bei uns gibt es wirklich nicht viel zu holen“, sagt der Bergwachtchef. „Wir lagern dort kein Einsatzmaterial mehr.“ Dass die Unbekannten es mit ihrer Tat auf Ehrenamtler abgesehen hatten, dafür hat Müller kein Verständnis. „Deshalb haben wir jetzt jede Menge Theater und Rennereien.“

Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter (0 39 41) 67 42 93 entgegen.