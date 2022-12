Besondere Traditionen: Wie die Dörfer im Nordharz Weihnachten feiern

Der Heiligabend ist in mehreren Nordharz-Dörfern wieder auf ganz eigene Weise gefeiert worden. Vielfach wurde der Besuch der Gottesdienste mit Zusammenkünften ganz weltlicher Natur verbunden. Und stets waren die Vereine der Orte mit eingebunden.

Nach dem Gottesdienst in der St. Udalrici-Kirche fuhr auch in Danstedt der Weihnachtsmann vor, um Weihnachtsgrüß0e zu überbringen und die Kinder zu beschenken.

Danstedt/Heudeber/Langeln - Das Feiern des Weihnachtsfestes hat in christlich geprägten Gegenden der Erde eine lange Tradition. Aber es haben sich auch Traditionen gebildet, die mit der eigentlichen biblischen Geschichte wenig zu tun haben. So die des Weihnachtsmannes. Dass dies kein Widerspruch sein muss, sondern auch ganz gut harmonieren kann, das wird seit Jahren in einigen Nordharzer Orten zu Heiligabend bewiesen.