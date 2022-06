„Bimmelbahner“ aus ganz Deutschland zu Jahrestreffen in Wernigerode

Wernigerode - In Wernigerode bringen sie die Touristen und Ausflügler von der Innenstadt bequem zum Schloss und wieder zurück: die Schlossbahnen von Michaela Zielke. Doch nicht nur in der bunten Stadt am Harz sind die Fahrzeuge - meist in Form einer Dampflok mit rundum verglasten Waggons – aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.