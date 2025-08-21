Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) im Harz will sich vorzeitig von seinem umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte trennen. Jetzt ist dazu in der Verbandsversammlung eine Entscheidung gefallen.

Bleibt umstrittener Geschäftsführer Witte im Amt? Abstimmung beim WAHB im Harz sorgt für Überraschung

Wernigerode. - Führt der umstrittene und in der Kritik stehende Nikolai Witte als Geschäftsführer weiter die Geschicke des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) im Harz? In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder der Witte vorgesetzten Verbandsversammlung dazu nun eine Entscheidung getroffen.