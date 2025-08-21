Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode Bleibt umstrittener Geschäftsführer Witte im Amt? Abstimmung beim WAHB im Harz sorgt für Überraschung
Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) im Harz will sich vorzeitig von seinem umstrittenen Geschäftsführer Nikolai Witte trennen. Jetzt ist dazu in der Verbandsversammlung eine Entscheidung gefallen.
Wernigerode. - Führt der umstrittene und in der Kritik stehende Nikolai Witte als Geschäftsführer weiter die Geschicke des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode (WAHB) im Harz? In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder der Witte vorgesetzten Verbandsversammlung dazu nun eine Entscheidung getroffen.