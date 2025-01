Mammutvorhaben zwischen B244 und Autobahn im Harz Bohrungen bis zu 250 Meter Tiefe für Wernigerodes Ortsumfahrung: Wie es mit dem 160-Millionen-Euro-Projekt weitergeht

Seit 2017 wird an den Planungen für Wernigerodes Ortsumfahrung mit Tunnel gearbeitet. Jetzt stehen umfangreiche Bohrungen am Rand der Harzstadt an. Welchen Zweck sie haben und wie lange der Bau der Straße zwischen B244 und Autobahn 36 noch auf sich warten lässt.