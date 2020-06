Die Feuerwehren der Oberharz-Stadt rückten am Donnerstag zu einem Einsatz an der Harzbaude "Susanne" in Rübeland aus. Foto: Lars Meißner

In der Oberharzgemeinde Rübeland hat am frühen Donnerstagmorgen eine Asylunterkunft gebrannt. Personen wurden nicht verletzt.

Rübeland l Am Donnerstagmorgen gegen 02:50 Uhr wurden die Feuerwehren der Oberharz-Stadt zu einem Dachstuhlbrand in der Harzbaude "Susanne" in der Hasselfelder Straße in Rübeland gerufen. Wie Stadtwehrleiter Dirk Rieche erklärt, wurde das Feuer als Mittelbrand eingestuft. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoß erkennbar. Offiziell sind dort 45 Bewohner gemeldet, von denen aber nur 20 vor Ort waren, wie die Polizei in Halberstadt auf Nachfrage mitteilte.

"Die dort untergebrachten Flüchtlinge hatten das Haus bei Einreffen der Feuerwehr bereits verlassen", informiert Dirk Rieche. "Atemschutztrupps haben das Gebäude noch mal nach Personen durchsucht. Parallel erfolgte die Erkundung und Brandbekämpfung." Durch die Feuerwehr konnte um kurz nach 04:00 Uhr gemeldet werden: „Feuer aus“. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Vor Ort waren 92 Einsatzkräfte der Feuerwehren Rübeland, Neuwerk, Elbingerode und Hasselfelde sowie die Feuerwehr Elend als Führungsunterstützung. Zudem sind laut Rieche der Einsatzleitdienst der Stadt, Polizei und Rettungsdienst sowie Kreisbrandmeiser und Abschnittsleiter West dazugestoßen. "Ich möchte mich ausdrücklich bei den Einsatzkräften der Feuerwehr bedanken. Sie haben dort super Arbeit geleistet", betont Stadtwehrleiter Dirk Rieche.