Haldensleben/VS. - Ein mutmaßlicher Liebes-Betrüger hat eine 62-jährige Frau aus der Börde um eine fünfstellige Summe geprellt. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei - nach drei Monaten, in denen der Täter sein Opfer manipulierte.

Nach Polizeiangaben hatte die Frau bereits im April dieses Jahres über die Plattform „Tik Tok“ einen Mann kennengelernt. Es entstand ein Schriftwechsel infolge dessen die Geschädigte eine emotionale Bindung zu dem Mann aufbaute.

Geld für Hotel und Dokumente

Der Mann versicherte ihr glaubhaft, sich aktuell in den USA aufzuhalten, jedoch nach Deutschland reisen zu wollen, aber in der Türkei festgenommen worden zu sein. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Geschädigte erstmals eine Zahlung für Hotelkosten und neue Dokumente veranlassen, was sie auch tat.

Es folgten seitens des vermeintlichen Liebhabers weitere Zahlungsaufforderungen. Der Frau wurde ein Paket mit Goldbarren in Aussicht gestellt, welches an ihre Anschrift adressiert werden sollte. Auch dafür tätigte sie Überweisungen für vermeintliche Sicherheits- und Zollgebühren.

Moderne Form des Heiratsschwindels

Die Zahlungen erfolgten zunächst über Apple Pay Karten und als Teilüberweisungen an eine hinterlegte Bankverbindung. Der Geschädigten entstand insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Erst durch den Hinweis einer Mitarbeiterin des Geldinstituts fand die 62- Jährige den Weg zur Polizei.

„Love Scamming“ oder auch „Romance Scamming“ ist die moderne Form des Heiratsschwindels. Betrügerinnen und Betrüger erstellen auf Social Media Plattformen oder Dating-Portalen gefälschte Profile und spielen ihrem Gegenüber die große Liebe vor. Am Ende verfolgen sie jedoch nur ein einziges Ziel: Sie wollen an das Geld Ihrer Opfer gelangen!